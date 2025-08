Óriási akciókkal és szuper termékekkel indítja az augusztust a népszerű áruházlánc

2025. augusztus 7. és 17. között több mint 60-féle kedvezmény várja országszerte. A kuponokat már augusztus 4. és 6. között beszerezheti a részt vevő üzletek pénztárainál a vásárlás után, de ha úgy kényelmesebb, a MySPAR applikációban is megtalálja azokat digitálisan – hívja fel a figyelmet a népszerű áruházlánc által kínált lehetőségre a Mindmegette.hu.

Óriási kuponakciókkal indítja az augusztust a SPAR

Fotó: SPAR

Grillparti hatalmas kedvezménnyel!

Az akcióban számos olyan terméket talál, amelyek megkönnyítik a főzést a nyaralás alatt, de a kerti parti tervezéskor is nagyon jól jön: a SPAR BBQ termékeit most 30% kedvezménnyel vásárolhatja meg! Ezek kifejezetten jól jönnek egy hétvégi grillezéshez: a sajtos, magyaros vagy bajor fűszerezésű baromfi grillkolbászokkal gyorsan elkészítheti a vacsorát. De a grillparti mellé jól passzolnak a Csíki csipszek, Hellmann's szószok, vagy egy hideg Somersby cider is. Sörkedvelőknek ajánlott a Soproni Óvatos Duhaj IPA, a Staropramen, vagy épp a Mort Subite különleges belga gyümölcssöre. Ezek mind kedvező áron – 25–30%-os kedvezménnyel – várják a kuponnapok alatt.

Nincs kedve főzni? Várják a készételek!

Ha a nyári melegben a főzést szeretné gyorsan letudni, érdemes körbenéznie a Frosta és Maggi termékek között: wok mixek, serpenyős készételek, tészták és szószok is szerepelnek a kuponfüzetben. A Panzani tésztaételekkel akár percek alatt kész lehet a vacsora. A KNORR instant levesek pedig tökéletesek egy gyors ebédhez vagy előételnek. Egy biztos: éhen senki sem marad!

Gyerekjáték vásárlás a SPAR-ban!

És ha gyerekekkel vásárol, vagy maga is kedveli a trendi játékokat, figyeljen a Screamerz játékfigurára: ez most 30%-kal kedvezőbb áron lehet az öné! Ezek a vicces, hangot kiadó, mókás karakterek mostanában igen népszerűek a gyerekek körében – jó ötlet lehet meglepni vele a család legkisebb tagjait még a sulikezdés előtt!

Akció, a saját választása alapján

Az augusztusi kuponfüzetben két 20%-os és két extra 15%-os JOKER kupont is talál, amelyeket a beváltási feltételek keretei között bármely ön által választott termékre beválthat. Így ön döntheti el, mire használja ki a kedvezményeket.