Budapesten találkoznak a világ vezető deep tech szakértői
Űr-, bio- és orvostechnológia, kiberbiztonság – a többi között ezeket a területeket járja körül a világ vezető deep tech szakértőinek találkozója, a Connexions – CEE Deep Tech Summit, amelyet 2025. szeptember 11-én Budapesten tartanak meg. Az eseményen olyan neves, nemzetközi szinten jegyzett szakemberek osztják meg gondolataikat, mint például Greg Williams, a WIRED magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője; Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója vagy Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója.
A nemzetközi tanácskozásnak a budapesti Bálna ad helyet
Forrás: Getty Images
Fotó: Jean-Pierre DE LEUSSE
Az innováció különleges, tudományos és műszaki áttöréseken alapuló ága, a deep tech kerül a középpontba 2025. szeptember 11-én Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban megrendezendő Connexions – CEE Deep Tech Summit keretében.
A nemzetközi konferencia célja, hogy megerősítse a magyar és a kelet-közép-európai régió mélytechnológiai ökoszisztémájának nemzetközi láthatóságát, és hozzájáruljon a tudásalapú gazdasági versenyképesség növeléséhez.
A Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében, a Hungarian Innovation Week kiemelt eseményeként megvalósuló csúcstalálkozó első alkalommal hívja össze a deep tech világának vezető szereplőit: nemzetközi befektetőket, kutatókat, technológiatranszfer-szakértőket, startupalapítókat és kormányzati döntéshozókat.
A konferencia kiemelt témái között szerepelnek az élettudományok (biotech és medtech), az űrtechnológia, valamint a védelem és (kiber)biztonság területei – vagyis azok a szegmensek, amelyeken nagy valószínűséggel a következő évek technológiai és gazdasági fejlődése alapszik majd.
A program során a résztvevők inspiráló előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt, valamint kapcsolatokat építhetnek. Az esemény vendégei között olyan nemzetközi véleményformálók és szaktekintélyek szerepelnek, mint
- Greg Williams, a WIRED magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője;
- Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója;
- Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója;
- Christian Szegedy, az xAI társalapítója;
- Julian Laufs, a német CyberAgentur innovációs vezetője;
- Linda Võeras, az észtországi Karma Ventures befektetési szakembere;
- Nagy Szabolcs, a Turbine alapító-vezérigazgatója.
A tanácskozás célja nemcsak a kapcsolatépítés és a tudásmegosztás, hanem egy olyan szakmai tér megteremtése, ahol a régió deep tech szereplői nemzetközi színtéren is hallathatják a hangjukat, és új szövetségeket építhetnek egy fenntarthatóbb és innovatívabb jövő érdekében – olvasható a szervezők által kiadott közleményben.
További információ és jegyvásárlás: connexions.niu.hu.