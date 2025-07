Beindult a lakáspiac 2 órája

Otthon Start: új lehetőség a fiataloknak, lendületet kaphat az építőipar

A fiatalabb generáció számára különösen nagy könnyebbséget jelenthet a fix 3 százalékos kamatozású hitel. Az Otthon Start program nemcsak a lakhatási körülményeket javíthatja, de a munkavállaláshoz szükséges mobilitást is elősegíti. Emellett demográfiai szempontból is pozitív hatása lehet: azoknak kínál lehetőséget saját ingatlanra, akik kimaradnak a csok plusz vagy a falusi csok támogatásából. A program új keresletet generálhat az ingatlanpiacon, ami az építőipar számára is kedvező fejlemény lehet.

Otthon start: megkezdődött a magyar lakáspiac és építőipar felrázása (illusztráció) Forrás: MW Fotó: Kallus György

Az Otthon start programnak elsősorban akkor van pozitív hozadéka, ha azon keresztül több lakás tud épülni – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a fix 3 százalékos hitel várható előnyei kapcsán. Kifejtette, a lakásépítésre igen nagy szükség is van, hiszen az elmúlt években a bizonytalan gazdasági helyzet, a magas infláció, a megdráguló lakásárak és építkezések, valamint a drága finanszírozás miatt a szükségesnél jóval kevesebb új lakás épült. Otthon Start: már látható az érdeklődés növekedése

Fotó: Kallus György / Forrás: MW Tavaly az évente szükséges nagyjából 30 ezer helyett mindössze 13 295 új lakás épült – ennél alacsonyabb számra legutóbb 2016-ban, azaz a csok bevezetését megelőzően volt példa. Látszik tehát, hogy a kormányzati beavatkozás igencsak szükséges volt, a lakásépítéseket fel kell lendíteni – mutatott rá Regős Gábor. Nem várható újabb árrobbanás a nagyvárosok lakáspiacán Noha az új lakások nem készülnek el azonnal, a fix 3 százalékos hitel beindulása viszont azonnal generál egy pluszkeresletet a piacon a kínálat azonnali növekedése nélkül. Ez valamekkora áremelkedést biztosan okoz majd – remélhetőleg nem túl nagyot. Az áremelkedés kapcsán azonban a lakáspiaci keresletet két részre kell bontani – és fontos látni, hogy a kedvezményes hitelprogram csak az egyik fajta keresletre hat – mutatott rá a vezető közgazdász. Az első fajta keresletet – amelyet az Otthon start program élénkíteni, segíteni szeretne – azok generálják, akik saját, lakhatási céljukra vásárolják a lakásokat. A második a befektetési kereslet, aminek viszont nagyon nagy szerepe volt az ingatlanárak növekedésében az elmúlt évtizedben – ideértve akár a hosszú, akár a rövid távú lakáskiadást is. Ez az a fajta kereslet tehát, amit nem élénkít elvben az Otthon start, talán ezért nem várható, hogy a nagyvárosokban további drasztikus áremelkedés legyen a fix 3 százalékos hitel miatt – korlát lehet a maximalizált négyzetméterár is. A lakhatási kérdés két további területet is érint: a munkavállalást, a munkaerőpiacot, illetve a demográfiát. A gyermekvállalásnak egyik fontos feltétele a lakhatás – és mivel a legnagyobb biztonságot a saját ház, a saját lakás adja, ezért ez tud leginkább javítani a demográfiai folyamatokon. Ezen pedig van is mit javítani, hiszen az elmúlt években itt szintén inkább kedvezőtlen folyamatok indultak el, ami több okra is visszavezethető, az egyik ilyen ok lehet a megdrágult lakhatás.

A másik oldalról viszont a lakhatás szorosan kapcsolódik a munkavállaláshoz, erről bővebben ITT olvashat. Beindult a lakáspiac az Otthon Start hatására Az Otthon Start program bejelentése után látványosan megélénkült a lakáspiac, és az építőipar is új lendületet kaphat – erről beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Kiemelte: a program minden korosztály számára elérhető lesz, de külön figyelmet fordítanak a családosokra és a gyermeket vállalókra. Hozzátette, a kezdeményezés jól illeszkedik a kormány polgári Magyarország víziójába, amelynek egyik alappillére a középosztály megerősítése és bővítése. A Panyi Miklóssal készült interjú ITT olvasható el. Panyi Miklós: Magyarok százezreit hozták helyzetbe, így indult a magyar lakáspiac és építőipar felrázása

Fotó: Csudai Sándor / Forrás: Magyar Nemzet

