Szijjártó: a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére törekszünk Pakisztánnal (videó)

Végül hangsúlyozta, hogy a magyar kormány maximálisan támogatja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését, s ennek az érdekében már zajlik az előkészítése a beruházások kölcsönös védelméről szóló megállapodásnak, valamint polgári légiközlekedési megegyezést is alá fognak írni abban a reményben, hogy ennek alapján közvetlen légi összeköttetés jön létre a két ország között.

„Tehát egy jobb, szélesebb körű együttműködést szeretnénk a két ország között” – összegzett.

Szijjártó Péter: megdöbbentő, hogy egyes európai politikusok a békeerőfeszítések aláásásán dolgoznak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a pakisztáni kollégájával, Isak Dárral közösen rendezett sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolataik felvételének hatvanadik évfordulóját, és emellett a viszony szorosabbá tételén is dolgoznak a felek, aminek az is része, hogy megállapodást írtak alá a nap folyamán a diplomata-útlevéllel rendelkezők vízummentességéről.

Mindketten hiszünk a párbeszéd fontosságában. Hiszünk abban is, hogy a kölcsönös tiszteletnek kell a nemzetközi politika alapját képeznie. És hisszük, hogy súlyos világpolitikai problémákhoz vezetett az ítélkezés, egymás kioktatása, sarokba szorítása és kritizálása, amely az elmúlt évek során a nemzetközi politika alapjává vált

– szögezte le.

„Mindketten úgy gondoljuk, hogy a szuverenitás tiszteletben tartását kellene visszahozni a nemzetközi politika alapjául ahelyett, hogy egymás belügyeibe avatkoznánk. Ahelyett, hogy a világot újra blokkokra osztanánk, elő kellene mozdítanunk a konnektivitást” – tette hozzá.