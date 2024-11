Tele vannak a magyar földgáztárolók

– Amikor Magyarország azt mondja, hogy a jelenlegi hazai tárolókapacitás százszázalékos, akkor az azt jelenti, hogy a teljes éves magyar lakossági és ipari gázigény kétharmada rendelkezésre áll – hangsúlyozta Tóth Máté.

– A négy stratégiai biztonsági gáztározó, ami ilyenkor megtelik (Hajdúszoboszló, Pusztaederics, Kardoskút és Zsana), mind állami tulajdonban van, és nem lehet kérdés, hogy meg fogjuk tudni tölteni – húzta alá a szakértő.

A 4,5 milliárd köbméteres magyar gáztároló-kapacitás azt jelenti, hogy ha mondjuk holnaptól egy gázmolekula sem jönne, akkor is nyár végéig kitart.

– Európára ez nem igaz, ezért hatalmas a kitettségük mind az időjárás, mind pedig a fogyasztási ingadozásoknak is, ezért adott esetben ellátási gondok is adódhatnak, emellett az ipar teljesítménye is tovább csökkenhet, mint azt Németországban az elmúlt időszakban is láthattuk – összegezte Tóth Máté.

