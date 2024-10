A brüsszeli közlemény szerint az októberi pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus+ programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból származó azon fiatalok jelentkezhetnek, akik 2006. január 1. és december 31. között születtek.

A pályázat szerda délben nyílt meg, és október 16-án, délben zárul. Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet, ahol öt kvízkérdést és egy kiegészítő kérdést kell megválaszolni.

Közölték azt is, hogy a jövő évre vonatkozó pályázat keretében 35 500 utazási igazolvány áll rendelkezésre. Azok a pályázók, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek és sikeresen válaszolnak a pályázati kérdésekre, a 2025. március 1. és 2026. május 31. közötti időszakban használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton.

A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős, a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja. Annak érdekében azonban, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben repülőjegyre is felhasználható az igazolvány. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban.