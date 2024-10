A Magyarország és Georgia közötti gazdasági kapcsolatokat erősíti, hogy az elmúlt években a kettős adóztatás elkerüléséről, a vámeljárások könnyítéséről, az adóhatóságok közötti együttműködésről és tapasztalatcseréről is megállapodásokat kötöttünk - ismertette Varga Mihály. Mint mondta:

ez is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar cégek egyre nagyobb sikerrel lépnek piacra Georgiában, legnagyobb részben gyógyszeripari, járműipari és gépipari termékeket szállítanak.

Georgia a gazdaságfehérítésben és az adósságkezelésben elért magyar tapasztalatok iránt is érdeklődik - tette hozzá közleményében a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemzetközileg elismert gazdaságfehérítő intézkedéseket vezetett be az elmúlt években, amelyek hozzájárultak a feketegazdaság csökkentéséhez. Ezek a tapasztalatok a georgiai adóhatóság számára is hasznosak lehetnek – emelte ki Varga Mihály.