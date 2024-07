Januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 86, a dízelár pedig 65 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza.

Miért csökken most az üzemanyag ára Magyarországon?

Azt, hogy június közepe óta végre megint csökken a dízel ára, több tényező is magyarázhatja. Egyfelől a kormány múlt héten világossá tette, hogy miután a magyarországi átlagárak meghaladják mind a régiós, mind a szomszédos országok szintjét, ezért árcsökkentést vár el a kereskedőktől. Ellenkező esetben be fog avatkozni a piacon.

Ahogy tavasszal, úgy tűnik, ismét hatott a kabinet fenyegetése.

De ezzel párhuzamosan most tér is nyílt az üzemanyagár-csökkentésére, miután a nemzetközi folyamatok is ebbe az irányba mutatnak.

