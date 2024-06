Arra is kitértek, hogy a támogatás alapfeltételét jelentő 30 százalékos energiamegtakarítás különböző felújítási módokon érhető el. A szakszövetség szerint a lakóingatlan műszaki adottságaiból kiindulva, a támogatást kérelmező pénzügyi lehetőségeit is számításba vevő szakértői közreműködés kell az alapos előkészítéshez. Ezen felül javasolják, hogy a kivitelezőt is minél előbb vonják be az energiamegtakarítást célzó előkészítésbe. Az ÉVOSZ a támogatási program végrehajtásához közreműködőnek – az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ofp.emi.hu oldalán – regisztrált vállalkozásokat ajánlja, ugyanis ezen vállalkozások például a felújításhoz szükséges anyagok beszerzéséhez és a kivitelezéshez a felhasználható támogatási összeg 75 százalékos nagyságrendjében előleget tudnak lekérni az egyébként utófinanszírozású támogatási programban.

Közölték, hogy a támogatási összeg önerős kiegészítésével olyan mértékű felújítás is elvégezhető, amelynek eredményeként akár 50 százalékos nagyságrendű energiamegtakarítás is elérhető. Ennek megvalósításához azt szorgalmazza az ÉVOSZ, hogy minél több építési terméket regisztráljanak a gyártók és forgalmazók a támogatási program információs rendszerében, megszerezve ezzel az egyszerűsített környezeti minősítést is a termékhez.