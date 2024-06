Hosszabb távon az országimázst is építheti Világszerte százmilliókhoz juthat el a Budapestet népszerűsítő legújabb turisztikai reklámfilm, a hatásai máris mérhetők az előfoglalási adatokban - mondta az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. Könnyid László szerint a nemzetközi hírű véleményformálók közreműködésével készült videó nem csak az idegenforgalmat, hosszabb távon az országimázst is építheti. A Budapest Influencer Trip 14 országból érkezett résztvevője mögött összesen 340 millió követő áll, csak az amerikaiak mintegy 75 milliós közösséget tudhatnak a magukénak. Ilyen lehetőséget "bűn volna nem kihasználni", hiszen a segítségükkel kiváltható a hagyományos médiafelület-vásárlás - tette hozzá. Az MTÜ vezérigazgatója szerint a kampányfogás azért is indokolt, mert a célközönség, a 40 év alattiak megszólításához különleges tartalomra volt szükség. Budapest 47 helyszínén napokon át készültek filmek az influencerekkel, a közösségi oldalakon közzétett videóban ennek az összefoglalója látható. A foglalási adatokból már most látszik, hogy a kezdeményezés hasznos volt, az előfoglalások napokon belül megugrottak, és még a távoli, nehezen megszólítható országokban, Kanadában vagy Indiában is már most érzékelhetően nőtt az érdeklődés a magyar főváros iránt. Könnyid László arra számít, hogy a Budapestet népszerűsítő akció eredményei a következő hónapokban bontakoznak ki igazán, ami azért is fontos, mert a tél, különösen az év eleje nehezen értékesíthető időszak az idegenforgalomban. A tapasztalatok alapján az MTÜ a vidéki térségek népszerűsítésére is szervezhet a budapestihez hasonló, de a helyi sajátosságokhoz igazodó turisztikai kampányokat.