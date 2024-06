Izer Norbert kiemelte:

ez a lehetőség is csökkenti az adminisztrációs terheket, és fehéríti a gazdaságot, ami az egyik legfőbb célja a kormányzati intézkedéseknek.

Az eÁFA-rendszerben idén június 20-ig több mint 60 ezer adózót regisztráltak, a felületre több mint 195 ezer alkalommal léptek be. A január 1-jei indulás óta máig 6128 bevallás érkezett be a rendszeren keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Az eÁFA-rendszert használók számának növekedése pozitív tendenciát mutat – emelte ki.

Az államtitkár közlése szerint a NAV folyamatosan dolgozik a rendszer finomhangolásán, új funkciókat tartalmazó fejlesztésén, amelyek közül kiemelendő, hogy 2024. július 1-jén lehetővé válik az önellenőrzés is az eÁFA-rendszer keretein belül. A NAV ezzel is igyekszik könnyebbé, felhasználóbarátabbá tenni az eÁFA webes felületét – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy

továbbra is van lehetőség az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) használatára, ám az eÁFA-rendszer az ÁNYK-hoz képest számos előnyt kínál.

Az új webes felületen a gazdálkodó a NAV által az adó megállapításához rendelkezésére bocsátott adatokat kiegészítheti, módosíthatja, és a bevallástervezetet ugyanezen a felületen bevallásként jóvá is hagyhatja.

Izer Norbert ismertetése szerint továbbra is választható a gép-gép kapcsolaton keresztül teljesített bevallás is. Aki ezt a lehetőséget választja, mentesül az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás benyújtásától, de legkésőbb az esedékességétől számított 15 napon belül nyújtja be. A bevallást az eÁFA-rendszerben benyújtóknak nem kell az összesítő nyilatkozaton is adatot szolgáltatni, így mentesülnek az áfabevallás M-lapjának kitöltése alól.

Ezek a kormányzati intézkedések az adminisztrációs terhek csökkentése mellett a gazdaság fehérítését is szolgálják. 2010 óta az Európai Unión belül Magyarország hajtotta végre az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést, az áfarés mértéke 22 százalékról 4,4 százalékra, a GDP-arányos adóelvonás mértéke 40 százalékról 35 százalékra csökkent – írta az államtitkár.