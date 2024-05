A Vodafone Magyarország hálózatfejlesztési projektjének első szakasza lezárult, melynek eredményeképp elsőként Debrecenben, majd további négy vidéki nagyvárosban, Miskolcon, Nyíregyházán, Veszprémben és Székesfehérváron bővítette a vállalat a meglévő tornyok kapacitását. A közel 150 bázisállomás fejlesztésével ezekben a városokban már 800 Mbit/s maximális elméleti letöltési sebességet érhetnek el mobilinternetezés során a Vodafone Magyarország ügyfelei - írták a közleményben.

Hozzátették:

az országos hálózatfejlesztési programrészeként 2024 december végéig a Vodafone Magyarország összesen több, mint 1500 telephelyen létesít hálózatbővítést és új bázisállomásokat.

„Miközben a digitális eszközök és szolgáltatások használata továbbra is gyorsan növekszik, a hálózatunk fejlesztése kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy ne csak kiszolgáljuk a fogyasztói igényeket, de továbbra is élen járjunk, és jövőbe mutató megoldásokat kínáljunk előfizetőink számára. A jelenleg is zajló kapacitásbővítéssel a Vodafone jelentősen hozzájárul az ország digitalizációjához, és további lépéseket tesz afelé, hogy mindenkihez eljusson a nagy sebességű, stabil internetezés élménye” – mondta Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A közlemény kitért arra, hogy a Vodafone Magyarország számára stratégiai fontosságú a hálózat folyamatos fejlesztése és az országos szintű digitalizáció, ezért

a következő években a kisebb településeken is kiemelt figyelmet fordít a hálózat és a bázisállomások fejlesztésére.

2024. decemberig a szolgáltató országszerte több száz bázisállomás építését, valamint bővítését tűzte ki célul – a hálózatfejlesztési projekt a kisebb és nagyobb településeket egyaránt érinti.

Az elkövetkező négy évben felgyorsulnak a beruházások

Azt írták, a fejlődés az elkövetkező években sem áll meg, 2028-ig a 4iG csoport jelentős beruházásokat tervez a hazai optikai és 5G hálózatok területén. Ezek eredményeként

2023 novemberétől 2028 decemberéig a cégcsoport további 1,1 millió háztartásban teszi majd elérhetővé a gigabit képes hálózatot vezetékes vagy nagykapacitású 5G vezeték nélküli technológiák használatával, továbbá közel a teljes lakosság számára elérhetővé válik a szélessávú internet és nagy felbontású televíziós szolgáltatások használata.

Budapesten és vonzáskörzetében, a vármegyeszékhelyeken, továbbá a főbb közlekedési útvonalak mentén folytatódik az 5G hálózat kiépítése, amelynek eredményeként legalább 1000 bázisállomáson telepítik az 5G technológiát.