"Európai parlamenti nyomásra sem fogjuk elfogadni, hogy mások döntsék el, hogy kikkel élhetünk együtt" - fogalmazott.

Szavai szerint elfogadhatatlan az is, hogy nem teljesítés esetén egy húszezer eurós büntetést is tartalmaz a csomag. Ez azt a célt szolgálja, hogy pénzügyileg is megzsarolhassák a tagországokat - mondta. Minden lehetséges eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy a paktum felülvizsgálata és elutasítása megtörténjen - tette hozzá nyilatkozatában Varga Mihály.