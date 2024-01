Az új tarifarendszer bevezetésétől díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést azok a fogyatékkal élők és tartós betegek, akik most 90 százalékos kedvezménnyel csökkentett díjat fizetnek a helyközi közlekedésben, de a helyi közlekedést már most is díjmentesen használhatják.