Megállapodtunk, méghozzá jó időben és jó helyen: még januárban és a tárgyalóasztalnál! – adta hírül közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János hozzáfűzte, 9 szakszervezetből 7 elfogadta az ajánlatát, amelynek értelmében három év alatt majdnem a harmadával nő a bér, már az idén – 600 ezer forintos bérrészig –

17 százalékkal, de legalább 70 ezer forinttal emelkednek az alapbérek.

És ez még nem minden. Részletezte, hogy ezen felül 2025-re és ’26-ra is garantálják a reálbér-növekedést, felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy a Volánbusz-érdekképviseletek

egyelőre nem írták alá a megállapodást, pedig az ő munkavállalóik számára különösen előnyösek ezek a feltételek.

„Aki most kimarad, az lemarad. Mert az emelt összegű béreket attól a hónaptól tudjuk utalni, amelyik hónapban a szakszervezetek csatlakoztak a megállapodáshoz” – jegyezte meg a tárcavezető, és felhívta a figyelmet arra is, hogy még maradt idő arra, hogy akár a volánbuszos kollégák is január elsejétől kapják meg az emelt összegű bérüket.

„Ehhez az kell, hogy az őket képviselő szakszervezetek most gyorsan lépjenek és január 31-e éjfélig csatlakozzanak a megállapodáshoz. Mi az utolsó pillanatig készek vagyunk az aláírásra” – szögezte le bejegyzésében Lázár János.

Pafféri Zoltán, a MÁV vezérigazgatója a társaság közleményében úgy fogalmazott, a megállapodás bátran nevezhető történelminek, hiszen jelentős változások kezdetét jelenti.

A MÁV tájékoztatása szerint a hároméves bérmegállapodás preambulumában a szakszervezetek kifejezik elkötelezettségüket a MÁV-Volán-csoport újraszervezésének, korszerűsítésének támogatásában, és megerősítik a folyamatban való részvételüket.

A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) MTI-nek küldött keddi közleményében Meleg János, a szakszervezet elnöke kifejtette, a körülményekhez képest a lehető legjobb bérmegállapodás született 2024-2026-ra a MÁV-Volán-csoportnál.

A szakszervezet részletezi, hogy az egyezség alapján idén januártól 600 ezer forintos alapbér határig 17 százalékkal - de legalább 70 ezer forinttal -, 600 ezer forintos alapbér felett egységesen 102 ezer forinttal kapnak többet a vasutasok, ugyanakkor 2025-ben legalább 6,7, míg 2026-ban legalább 4,7 százalékkal nőnek az alapbérek.

A megállapodásba foglalt 2025-ös és 2026-os béremelési mértéket a jelenleg ismert előrejelzések alapozzák meg - jelezte a VSZ elnöke a szakszervezet közleményében.

Meleg János jónak, és egyedülálló eredménynek tartja azt a kitételt, miszerint ha 2025-ben és 2026-ban az infláció az előrejelzettnél mégis magasabb lesz, akkor az adott év végén a munkáltató köteles a különbözetnek megfelelő alanyi jogú béremelést végrehajtani az egész évre.

A megállapodás értelmében a munkavállalók továbbra is hozzájutnak a SZÉP-kártya-kerethez és az év végi lojalitási összeghez. Ezek mellett változatlanul jár mindenkinek az önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés, az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjtámogatás, valamint a szolgálati idő elismeréseként számolt kifizetés - ismertette Meleg János.

A VSZ elnöke hozzátette, a munkáltató vállalta, hogy a MÁV-Volán-csoport most kezdődő átszervezési folyamatában nem mondja fel 2026. december 31-ig a vállalatcsoport cégeinek kollektív szerződéseit.

A Volánbusz arra kéri az autóbuszos két szakszervezetet, hogy még szerdán írja alá a bérmegállapodást

A Volánbusz Zrt. azt kéri a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezettől (SZAKSZ) és a Közúti Közlekedési Szakszervezettől (KKSZ), hogy még szerdán írja alá a MÁV-Volán-csoportnál született bérmegállapodást, ellenkező esetben mintegy 17 ezer munkavállaló eshet el egy- vagy többhavi béremeléstől.

A munkáltató az MTI-nek kedden eljuttatott közleményében azt írta,

"a kollégák közül egyre többen jelzik a Volánbusz vezetése felé, hogy élni szeretnének a reálbérnövekedést garantáló bérajánlattal. A társaság reméli, hogy a két érdekképviselet meghallja a munkatársak kérését, és a jövedelemkiesést okozó időhúzás, valamint az utasoknak nehézséget jelentő újabb munkabeszüntetések helyett legkésőbb január 31-én csatlakozik a csoportszintű bérmegállapodáshoz".

Felidézték: csak a két Volán-szakszervezet nem írta alá a megállapodást, amelyet a MÁV-Volán-csoport másik hét munkavállalói érdekképviselete elfogadott kedden; a SZAKSZ azt közölte, február 5-én dönt a kérdésben. A társaság szerint ezzel az autóbuszos szakszervezetek által képviselt munkavállalók kerülhetnek hátrányba a vállalatcsoport más alkalmazottaival szemben.

Megjegyezték azt is, hogy a bérajánlat például az autóbusz-vezetőknek több mint 20 százalékos alapbéremelést jelent, ami a pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést is eredményezhet.

A közlemény kitér arra is: a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet 2024. január 28-ra és 29-re szervezett munkabeszüntetésének első napján az aznapra vezényelt autóbusz-vezetők 34 százaléka, második napján 56 százaléka, míg a teljes munkavállalói létszám mindössze 6, illetve 21 százaléka nem vette fel a munkát. Vasárnap a 26 737 menetrend szerinti helyközi járat 13,6 százaléka (3626 járat), hétfőn az 53 378 helyközi járat 23,9 százaléka (12 771 járat) nem indult el a sztrájk miatt országszerte.