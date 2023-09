Az uniós importtilalommal a magyar terménypiac elkerülte a teljes összeomlást, a szeptember 15-e utáni, nemzeti hatáskörben meghozott importstop-hosszabbítás pedig lehetővé teszi, hogy legyen helye a raktárakban a kukoricának és a napraforgónak – mondta a Világgazdaságnak adott exluzív interjújában Nagy István agrárminiszter.

Az Ukrajnával határos frontországok agrárminiszterei rendszeresen tárgyaltak az elmúlt időszakban a gabonapiaci nehézségekről és közös megoldási javaslatokat is megfogalmaztunk Brüsszel felé. Ennek volt köszönhető az eddig működő uniós importkorlátozás. A miniszter kedden személyesen egyeztetett a román, a bolgár és a szlovák kollégáival is az ukrán gabona behozatali tilalmának fenntartásával kapcsolatban. Az többségünk számára nem volt kérdés, hogy Brüsszelnek fenn kell tartania a behozatali tilalmat legalább az év végéig és hogy továbbra is egységesen kell fellépni az ukrán gabonadömpinggel szemben.