Mint ismert, a kínai CATL vállalatot szoros együttműködés köti a BMW-hez is, amely szintén a cívisvárost választotta új gyárának otthonaként – olvasható a Haon.hu cikkében. Az akkumulátorgyár a debreceni Déli Gazdasági Övezetben épül fel, a területen már jelenleg is zajlanak a munkálatok, a régészeti feltárások.

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a CATL-beruházást. Az erről szóló rendelet augusztus 18-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Ugyanebben a Magyar Közlönyben egy kormányhatározat mindösszesen 87 milliárd 718 millió 849 ezer forint kötelezettségvállalást is rögzít a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekhez. Ebből az összegből különböző energetikai fejlesztéseket (villamosalállomás-bővítés, átviteli hálózat átalakítása, távvezeték létesítése stb.) finanszíroznak majd költségvetési forrásból a támogatási szerződés megkötését követő 60 hónapon belül.

A hétfőn, Debrecenben tartott aláírási ceremónián Yang Chao a kínai delegáció képviseletében gratulált a beruházáshoz, és dicsérte Szijjártó Péter külügyminiszter munkáját. Mint fogalmazott, a CATL beruházása a legnagyobb zöldmezős beruházás Magyarországon, amely tovább erősíti a magyar-kínai együttműködést. A két ország kapcsolatát gyümölcsöző eredmények és erős szinergia jellemzi, közös történelmük során ez a legmagasabb szintű együttműködés. A kétoldalú kereskedelmi volumen összesen 15,7 milliárd dollárra rúg, Kína legnagyobb beruházási desztinációja Közép-Kelet-Európában évek óta Magyarország.

Magyarország csodálatos ország – mondta Robin Zeng, a CATL elnöke és alapítója, aki örömét fejezte ki a beruházással kapcsolatban. Hozzáfűzte, erőteljes partnerkapcsolatuk van az ismert autóipari szereplőkkel, a német üzemük is folyamatosan halad előre, a második üzem helyszínének pedig Debrecent választották. – Minél mélyebben néztünk utána, annál jobban lenyűgözött minket az üzleti környezet Debrecenben. Hiszünk abban, hogy az új telephelyünkkel növelhetjük előnyünket, ezáltal erősítve partnerkapcsolatainkat. 9 ezer munkahelyet teremtünk, miközben a zéró karbonkibocsátásra törekszünk, amiben a magyar kormány nagyban támogat bennünket. A fosszilis energiák helyét a megújuló energiák veszik át, ehhez pedig innovációra van szükség. Hiszek a célkitűzéseinkben, melyek összhangban vannak a kormány célkitűzéseivel. Magyarországé az egyik legnövekvőbb gazdaság, hiszünk és bízunk a sikertörténetben – fogalmazott.

A mai napon történelmet írunk – kezdte beszédét Szijjártó Péter külügyminiszter. – Az ország történetének valaha volt legnagyobb beruházása jön létre Debrecenben.

A jelenlegi helyzet Európában különleges jelentőséget társít ehhez a beruházáshoz. A drámai gazdasági események (világjárvány, vállalati csődök, háború a szomszédos országban) után infláció van, az EU gazdasága recesszióba fordult. Két olyan ok, ami miatt a világgazdaság két év alatt fejre állt. Ebben a két fekete évében Magyarország mégis bejelentheti a valaha volt két legnagyobb beruházásait.

Kik is ők?

A Contemporary Amperex Technology (CATL) mára a világ legnagyobb elektromos jármű akkumulátor gyártó cége, a piaci részesedés 32 százalékát birtokolja, és jelenleg 33 ezer főt foglalkoztat. A vállalatot 2011-ben alapította Robin Zeng, a korábban laptopokba és mobiltelefonokba szánt akkumulátorok gyártásával foglalkozó ATL vállalat tulajdonosa. Az elektromos autók iránti kereslet növekedésével a cég termelése évről évre megduplázódott.

A cég ügyfelei közé tartozik a BMW, a Telsa, a Hyundai, a Honda, a Toyota, a Volkswagen és a Volvo.

A magyar sajtóban a CATL elsőként 2018-ban lett ismert, amikor is márciusban a kínai vállalat bejelentette, hogy egy hatalmas gyárat szándékozik létesíteni Európában. Hazánk mellett Lengyelország és Németország állt versenyben a beruházásért. Végül Németország jött ki győztesen, amelynek fő oka lehetett, hogy a Volkswagen és a Daimler után a BMW egymilliárd dolláros megrendelésről szóló szerződést írt alá a kínai céggel akkumulátorcellák gyártására.

Saját technológia

A cég egyik legnagyobb megrendelője, a Tesla tavaly nyáron meghosszabbította szerződését a vállalattal, így 2025-ig kizárólag a CATL által fejlesztett LFP-technológiás (lítium-vasfoszfát) cellákat alkalmazza, melynek a kémiája mellett az energiasűrűsége is különbözik. Ráadásul a vas bőséges előfordulása miatt lényegesen olcsóbb is a gyártása. Élettartamban pedig akár kétezer töltési-kisülési ciklust is képesek teljesíteni.

A kínai cég ambiciózus célkitűzése, hogy a tengerentúli autógyártók legnagyobb beszállítójaként uralja a piacot a „beszerzési ciklus” következő fordulójában, amely a vállalat korábbi ügyvezetője szerint 2026-tól kezdődik. Ez egészen esélyes jövőkép, mivel elemzők szerint a CATL jó irányba halad, hogy 2025-re megtriplázza cellagyártási kapacitását világszerte.

Mindezt annak ellenére, hogy a vállalat 2022 első negyedévében növekvő eladási mutatók mellett jelentős bevételcsökkentést könyvelt el a növekvő nyersanyagárak és a sanghaji leállások következtében, amit a koronavírus-hullám újbóli fellendülése okozott.