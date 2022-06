Ismertette, Magyarországon a növényházi paradicsom hajtatásterülete mintegy 350 hektárra csökkent, ám közben a termésmennyiség jelentősen nőtt. Juhász Anikó kiemelte: ebből a területből mintegy 120 hektáron már a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák. Azt is megjegyezte, hogy az elmúlt tíz évben változtak a fogyasztói igények, egyre népszerűbbek a különlegességek, például a fürtös koktélparadicsom vagy a szilvaparadicsom.

A paradicsom exportpiaca is nő, a külföldi értékesítéshez az agrártárca támogatásokat biztosít a továbbiakban is

- jelezte.

A kertészetek korszerűsítésére-, üveg- és fóliaházak létesítésére, valamint az energiahatékonyság geotermikus energiával történő növelésére meghirdetett pályázatokon 2016-ban 138 kérelmet támogattak, mintegy 18 milliárd forint mértékben. Kertészeti gépbeszerzésekre csaknem 22 milliárd forintot biztosítottak a több mint 3500 pályázó részére.

Juhász Anikó beszélt a 2020-ban meghirdetett pályázatokról is, melyeken 322 kertészeti üzem korszerűsítését támogatták csaknem 70 milliárd forinttal. A kisebb méretű kertészeti üzemek fejlesztésre, gépek beszerzése az utolsó pályázati szakaszban 2250 pályázati kérelem érkezett, és csaknem 27 milliárd forint forráslekötés történt.

Arra is felhívta figyelmet, hogy akinek van lehetősége öntözésfejlesztésre pályázni, most tegye meg, mert 2023-tól nehezebb lesz, jövőre is biztosítottak azonban a források a közös agrárpolitikában és ennek nemzeti támogatásában

- jelentette ki Juhász Anikó.

Arról is beszélt, hogy továbbra is támogatják a termelői csoportok megalakulását, de jut a forrásból a díszkertészeti kisvállalkozások, valamint a zöld beruházások támogatására is. Utóbbinál cél az üzemek energia-önellátásának növelése és az energiafüggőség csökkentése, az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése, a szén-dioxid-kibocsátás, valamint az energiafelhasználás csökkentése.

Juhász Anikó kiemelte:

szeretnének előrelépni a generációs megújulásban és ezért újabb ösztönzőket indítanak fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatására, beruházásaik segítésére és a generáció megújulással történő gazdaságátadásokra.

