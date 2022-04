Kiemelt figyelmet fordít a gyorsforgalmi utakon kialakított munkaterületek biztonságosabbá tételére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – közölte a társaság.

Ennek részeként szerezték be a Magyarországon és világszinten is egyedinek számító új, úgynevezett drop and pick előjelző készleteket, amelyek egy hordozó-lerakó tehergépjárműből, két változtatható jelzésű táblából, egy terelőnyílegységből és egy konzolos, változtatható jelzésű táblás előjelző utánfutóból állnak.

A tábla benyúlik a sáv felé, így például a kamionosok is már nagyobb távolságból észrevehetik a munkaterület közeledtére figyelmeztető jelzéseket, illetve a kamionok sem takarják ki a belső sávban haladó személyautók elől a közutas előjelzéseket.

