Gaal Gergely kiemelte: nincs magyar jövő a magyar vidék nélkül. Hozzátette, szükség van a nagyobb és kisebb utakra egyaránt, és fontos, hogy a legkisebb településekre is minőségi utakon lehessen eljutni.



Beszámolt arról, a nemzeti kormány 2019-ben indította el a Magyar falu programot, annak egyik pilléreként a falusi útalapot. Eddig több mint 3000 kilométer út újult, illetve épült meg csak a falusi útalap keretében, idén további 1500 kilométer út felújítása történik meg a tervek szerint.



Hangsúlyozta:

folytatódni kell annak a kormányzati szemléletnek, amely a magyar vidékre úgy tekint, mint a magyar jövő letéteményeseire.

Ennek egyetlen garanciája, hogy a jelenlegi kormányzat folytathassa azt a nemzetépítő munkát, amit az elmúlt tizenkét évben megtapasztaltunk. Ebben a választókerületben Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje erre a garancia - mondta.



Herczeg Zsolt azt mondta: a magyar kormány szándéka a vidék fejlesztése. Az M4-es és M44-es is elérte a választókerületet, és több alacsonyabb rendű útszakasz újult meg.



Beszámolt arról is, hogy a TOP Plusz rendszeréből a választókerületet több sikeres projekt is érinti: a Törökszentmiklós és Tiszatenyő közötti szakasz 4 kilométeren, a Tiszakürt és Csépa közötti szakasz 1,3 kilométeren, a Martfű-Cserkeszőlő szakasz pedig 4,6 kilométeren fog megújulni. Hozzátette: Mezőtúron 1,7 kilométeres szakasz fog megújulni. Üdvözölte, hogy megkezdődött a 46-os út felújítása is az M4-es lehajtójától Mezőtúr határáig, a belterületet is érintve.



Kovács Péter, a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója közölte, a most átadott útszakasz a Magyar falu program 775 millió forintos hazai forrásából újult meg.



Tájékoztatása szerint az útszakaszon a marás után az út szélein több helyen talajkezelést végeztek, számos helyen új alapréteget építettek be a szakemberek. Mindezeken túl a teljes szakaszon új kötő- és kopóréteget terítettek le, továbbá új padkát alakítottak ki. A közlekedésbiztonság javítása érdekében új burkolatjeleket festettek fel, valamint új KRESZ-táblákat helyeztek ki - tette hozzá.



A beruházás nyomán a térségi központok, az óvodák, iskolák, a munkahelyek, intézmények gyorsabban, biztonságosabban és kényelmesebben elérhetők - közölte.



Hozzátette: 2021-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében csaknem 50 kilométer szakaszon mintegy 7 milliárd forint értékű felújítás történt. Idén csaknem 20 milliárd forintból mintegy 80 kilométeren várható felújítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1458 kilométer hosszú megyei úthálózatán.

A mostani beruházás kivitelezője a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. volt.

Borítókép: Gaal Gergely