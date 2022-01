A gépjárműveknek legalább nyolc hetente vissza kell térniük a cég központi telephelyére. Megszűnnek a járművezetők díjazásában tapasztalt korábbi méltánytalanságok, a jelentős eltérések. Végezetül egyértelműen kiküldési helyzetnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás. Kivételt képez ez alól, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon, és ha csak két ország között végez szállítást, még ha közben kétszer meg is áll be- vagy kirakodás céljából.