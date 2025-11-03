Egészségünket és környezetünket is veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek

Európában a növényvédőszer-kereskedelemben körülbelül 5–7 százalék a hamisítvány, míg a kínai és az indiai piacon a hamis növényvédő szerek mennyiségét 30, illetve 20 százalékra becsülik.

A hamisított termékek egészségügyi hatásait nem vizsgálták, potenciálisan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak

Fotó: AntonSAN / Forrás: Shutterstock

Magyarországon a hamisított növényvédő szerek körülbelül a piac 3-4 százalékát teszik ki. A Nébih 2025-ös reprezentatív felméréséből kiderült,

a magyar lakosság több mint fele termeszt magának élelmiszert kertben vagy balkonon. Emiatt nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a növényvédő szerek hamisításával is.

Hamisított növényvédő szereknek azokat a termékeket nevezzük, amelyek eredete és összetétele ismeretlen, hatékonyságukért senki sem felel, illetve külsőre hasonlítanak a hatóság által engedélyezett készítményhez.

Ám a hatóság csak folyamatos ellenőrzés mellett és szigorú kritériumok alapján engedélyezi a szerek forgalmazását. Míg a rossz minőségű hamisítványokban más anyaggal helyettesítik a növényvédő szert, a jó minőségű hamisítványt jóval nehezebb megkülönböztetni az eredeti terméktől: összetételük és a csomagolásuk is megtévesztésig hasonlít az eredetire.

Melyek a hamisítás kockázatai?

A hamisított termékek egészségügyi hatásait nem vizsgálták, potenciálisan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak, amelyek az alkalmazókra káros egészségügyi hatással lehetnek (például rákkeltő vagy ivarsejt-károsító hatás).