1 órája
Egészségünket és környezetünket is veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek
Elrettentő jel lehet, ha valami gyanúsan olcsó, „pult alól” árult, vagy magyar nyelvű címke nélküli – így ismerhetők fel a hamisított növényvédő szerek, amelyek nemcsak a növényeinket, hanem az egészségünket is veszélyeztetik. Erre hívja fel a figyelmet az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Plant Health kampánya a Nébih segítségével.
Európában a növényvédőszer-kereskedelemben körülbelül 5–7 százalék a hamisítvány, míg a kínai és az indiai piacon a hamis növényvédő szerek mennyiségét 30, illetve 20 százalékra becsülik.
Magyarországon a hamisított növényvédő szerek körülbelül a piac 3-4 százalékát teszik ki. A Nébih 2025-ös reprezentatív felméréséből kiderült,
a magyar lakosság több mint fele termeszt magának élelmiszert kertben vagy balkonon. Emiatt nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a növényvédő szerek hamisításával is.
Hamisított növényvédő szereknek azokat a termékeket nevezzük, amelyek eredete és összetétele ismeretlen, hatékonyságukért senki sem felel, illetve külsőre hasonlítanak a hatóság által engedélyezett készítményhez.
Ám a hatóság csak folyamatos ellenőrzés mellett és szigorú kritériumok alapján engedélyezi a szerek forgalmazását. Míg a rossz minőségű hamisítványokban más anyaggal helyettesítik a növényvédő szert, a jó minőségű hamisítványt jóval nehezebb megkülönböztetni az eredeti terméktől: összetételük és a csomagolásuk is megtévesztésig hasonlít az eredetire.
Melyek a hamisítás kockázatai?
A hamisított termékek egészségügyi hatásait nem vizsgálták, potenciálisan veszélyes és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket tartalmazhatnak, amelyek az alkalmazókra káros egészségügyi hatással lehetnek (például rákkeltő vagy ivarsejt-károsító hatás).
A megvédendő termés károsodhat vagy akár meg is semmisülhet, esetleg a betakarított termény ismeretlen és kivizsgálatlan szermaradékokat tartalmazhat, ezzel veszélyeztetve a fogyasztók egészségét, szennyezve a környezetet, azaz a talajt és az ivóvizet.
Miről ismerhető fel a hamisított szer?
Sajnos gyakran nem könnyű első ránézésre felismerni egy nem eredeti terméket, de feltétlenül gyanúra ad okot:
● A termék ára, hiszen a hamis termékek általában feltűnően olcsóbbak, mint az eredeti márkás termékek.
● Az árusítás helye: eredeti termékeket nem árulnak „pult alól”, félreeső helyen lévő, rossz állapotú raktárakban, gépkocsiból utcai árusok vagy házaló kereskedők.
● A kivitelezés látható problémái: elmosódott feliratok, az ismerttől eltérő színárnyalatok, rosszul záródó kupak.
● A csomagoláson szerepel ugyan a szükséges védjegy, azonban a terméken magán már nem.
● Hiányzik a magyar nyelvű címke, esetleg a gyártási idő és gyártási szám.
Hamisítás gyanúja esetén hívja a Nébih zöldszámát (06-80-263-244), vagy forduljon a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához!
