Ezekkel az egyszerű trükkökkel spórolhat a fűtésen

A magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait élvezhetik a rezsicsökkentésnek köszönhetően, és néhány trükk segítségével tovább csökkenthetjük a resziszámlánkat. Olyan, otthon is könnyen kivitelezhető megoldások ezek, amelyek nem igényelnek komoly beruházást, mégis sokat számítanak a takarékos fűtésben és a komfortérzetben – írja a Magyar Nemzet.

Felrakhatunk egy hővisszaverő fóliát a radiátor mögé a falra, ami visszaveri a hőt a szoba irányába

Fotó: mari.trand / Forrás: Shutterstock

Fontos a radiátorok tisztán tartása

A radiátorok tisztán tartása első hallásra apróságnak tűnhet, valójában kulcsfontosságú a spórolás szempontjából. A por, a kutyaszőr vagy akár a cigifüst miatti szennyeződés eltömítheti a réseket. Nem csupán esztétikai kérdésről van tehát szó, az elhanyagolt, poros radiátor rontja a fűtés hatékonyságát, ezáltal növeli a számlát és ronthatja a levegőminőséget is.

Mivel lehet kitisztítani a radiátort?

Mikroszálas ronggyal vagy hosszú fejű porolóval érdemes áttörölni a radiátorunkat, a nehezebben elérhető résekből pedig hajszárítóval vagy porszívóval távolíthatjuk el a port. Használhatunk gőztisztítót, sőt, létezik egy célszerszám is: a radiátortisztító kefét makacs szennyeződések esetén lehet elővenni, mert azok puha, mikroszálas bevonatára könnyen rátapad a szennyeződés.

Hogyan javítható tovább a radiátor hőleadása?

Ha már eleve a radiátor mögött járunk tisztításkor, felrakhatunk egy hővisszaverő fóliát a falra. Ez az olcsón beszerezhető kiegészítő visszaveri a hőt a szoba irányába, ahelyett hogy az a falban veszne el. Főként a külső falak mentén lévő radiátoroknál lehet ennek érezhető hatása.

Sokan nem gondolnak rá, de a radiátor felületének állapota is számít. Ha rozsdásodik vagy pattogzik róla a festék, a rozsda szigetelőként viselkedik, ami rontja a hőleadást. Érdemes tehát hőálló radiátorfestékkel újrafesteni a felületet, ha szükséges.

Így lesz hatékony a radiátor működése

Fontos az is, hogy semmivel ne takarjuk le a radiátort. A rálógó függöny, a ráterített ruha vagy az elé húzott bútor meggátolja, hogy a meleg levegő szabadon áramoljon a szobában. Ha mégis szükség van radiátortakaróra, ügyeljünk arra, hogy az ne fedje be teljesen az eszközt, hagyjon szabad utat a meleg levegőnek.