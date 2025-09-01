szeptember 1., hétfő

Josh Duhamel 15 év alatt építette fel minnesotai „apokalipsziskunyhóját”, ahol családjával áram nélkül élnek.

MW
Nem fél a világvégétől a hollywoodi sztár, így élné túl a családjával

Josh Duhamel amerikai színész és felesége, Audra Mari amerikai modell, televíziós műsorvezető a Bandit című film bemutatóján Los Angelesben, 2022. szeptember 21-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: David Swanson

Josh Duhamel, a Transformers és a Ransom Canyon sztárja egy interjúban beszélt arról, hogyan élné túl a világvégét – írja a Magyar Nemzet.

Josh Duhamel
Josh Duhamel amerikai színész a Bandit című film bemutatóján Los Angelesben, 2022. szeptember 21-én
Fotó: David Swanson / Forrás: MTI/EPA

Az 52 éves színész szerint jelenleg nagyjából 70 százalékban áll készen családja és saját maga védelmére minnesotai „apokalipsziskunyhójuk”.

Duhamel elmondta:

még javítania kell a vadászati és horgászati képességein, valamint élelmiszerkészletet is felhalmozhatna, hogy biztos forráshoz jusson világvége esetén.

A minnesotai ház nem csupán túlélési menedék: a Las Vegas című film sztárja számára az is nagyon fontos, hogy a természetben legyen.

Nem vonja el a figyelmünket a technológia. Ott kint valóban arról van szó, hogy senki ne fázzon, legyen étel és víz, és jól érezzük magunkat

– fogalmazott.

Josh Duhamel feleségével, Audra Marival és egyéves fiukkal, Shepherdel él a kunyhóban, de 11 esztendős fia, Axl is sok időt tölt ott, aki az exfeleségével, Fergie-vel közös gyermeke.

 

