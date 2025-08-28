Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokat

A generációs különbségek az élet számos területén megmutatkozhatnak: öltözködésben, zenében, szórakozásban, vagy utazási szokásokban. Azonban a 40 felettieknek vannak olyan mindennapi rutinjaik, amelyek számukra teljesen természetesek, azonban a Z generáció számára ezek már nagyon régimódinak tűnnek – írja a Life.hu.

A Z generáció szerint az üzenetrögzítő használata is régimódi szokás (illusztráció)

Fotó: CarlosBarquero / Forrás: Shutterstock

Ezek a legégőbb napi rutinok a Z generáció szerint



1. A Facebook használata

A negyven felettiek közel 70 százaléka még mindig rendszeresen használja a Facebookot.

Nemcsak a barátokkal való kapcsolattartásra, hanem arra is, hogy tájékozódjon, közösséget találjon és építsen, valamint szórakozzon.

A Z generáció ezt roppant furcsának találja, hiszen ma már rengeteg közösségi média alkalmazás áll rendelkezésre.

És pont az idősebb korosztály aktív jelenléte miatt