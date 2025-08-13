augusztus 13., szerda

9 dolog, amivel helyettesítheti a vöröshagymát

Szerencsére a konyhában mindig van lehetőség kreatív megoldásokra. A következő alternatívák ügyesen kombinálva pótolhatják a vöröshagyma adta alapot.

9 dolog, amivel helyettesítheti a vöröshagymát

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Annak ellenére, hogy a vöröshagyma a magyar konyha egyik legfontosabb alapanyaga, vannak, akik nem szeretik erős illata és íze miatt. Igazán jó helyettesítője pont az aromája miatt nincs, de néhány zöldségből remek alapot készíthet, és folytathatja az étel készítését ugyanúgy, mintha hagymával dolgozna – írja a Mindmegette.hu.

vöröshagyma
Nincs otthon vöröshagyma? Több helyettesítője is akad
Forrás: Shutterstock

Ha nincs otthon vöröshagyma, semmi gond, jó néhány helyettesítője akad

Mogyoróhagyma

A mogyoróhagyma íze sokkal lágyabb, mint a vöröshagymáé: maga a fej enyhén hagymás, míg a levele zöld, füves ízvilágú. Nyersen vagy főzve is fogyaszthatja. Keverheti

  • friss salátákhoz,
  • szószokhoz,
  • vagy használhatja levesekhez,
  • rántás készítésére.

Három evőkanál apróra vágott mogyoróhagyma helyettesít 1 közepes fej vöröshagymát. Ügyeljen arra, hogy ne főzze hosszú ideig és magas hőfokon, mert könnyen megég!

Zeller

Ropogós állaga és földes, borsos íze miatt a zeller elterjedt és kedvelt zöldség. A zellerlevél erősebb ízű és keményebb állagú, mint a szár.

Ez a hagyma egyik legjobb helyettesítője.

Felhasználhatja levesekbe, szószokba vagy pörköltbe, sárgarépával és paprikával párosítva. Jól illik salátákba, rakott ételekbe és alaplébe is.Egy közepes fej vöröshagyma helyett használjon 4–5 zellerszárat.

Sárgarépa

A legtöbb ételben jól helyettesíti a hagymát. Főzés során kellemes, édeskés ízt ad az ételeknek.

Ha egy kis zellerszárat is ad hozzá, nagyon hasonló ízt és állagot kap, mint amikor hagymával dolgozik.

Négy reszelt sárgarépa és két kisebb zellerszár keverékével tökéletesen pótolhat egy közepes fej hagymát.

Ha kíváncsi a többi vöröshagyma helyettesítőre, kattintson.

 

