JAS–39 Gripen: a magyar légtér védelmének szolgálatában (videó)

A svéd kormány 1978-ban döntött a skandináv ország légierejének modernizálásáról, a lehetőségek vizsgálata után 1982-ben született meg a döntés arról, hogy ezt a célt a már komoly harcigép-gyártási tapasztalatokkal rendelkező Saab és más hazai cégek közreműködésével valósítja meg. A többfunkciós vadászgép, a JAS–39 Gripen kifejlesztésére a Saab, az Ericsson, a Volvo és a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium kapott megbízást – derül ki a Magyar Nemzet cikksorozatának legfrissebb részéből.

JAS–39 Gripen típusú vadászrepülőgép a légierő kiképző repülésén az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti repülőbázisán

Fotó: Bús Csaba / Forrás: MTI

A prototípus berepülését 1988-ban tudták elkezdeni, de a tesztek két gép balesete miatt 1996-ig elhúzódtak. A Gripen végül csak 1996. június 9-én állt hadrendbe a svéd légierőnél.

Hat országban szolgál a JAS–39 Gripen

A Gripent a kezdetektől exportra szánták, de az erre vonatkozó célok csak korlátozottan valósultak meg: az elmúlt negyedszázadban a típust Svédország mellett a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság, Thaiföld és Brazília rendszeresítette, és bár a svédek szerettek volna a finnekkel, a hollandokkal, a norvégokkal, a dánokkal, a bolgárokkal, az osztrákokkal, a lengyelekkel és a szingapúriakkal is megegyezni, e megrendelések végül nem realizálódtak.