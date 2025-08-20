augusztus 20., szerda

István névnap

27°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

2 órája

Ne öntse ki a főtt kukorica főzővizét, kincset ér a konyhában

Címkék#tészta#víz#csemege#étel#kukorica

A főtt kukorica ízes főzővize nemcsak remek alapanyag lehet, de még spórolhatunk is vele.

MW
Ne öntse ki a főtt kukorica főzővizét, kincset ér a konyhában

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A nyár egyik slágere és legfinomabb étele a főtt kukorica. Az édes csemege főzővize azonban mindig a lefolyóban végzi, pedig igazi kincse lehetne a konyhának – írja a Mindmegette.hu.

főtt kukorica
A főtt kukorica főzővize igazi kincs a konyhában, ne öntse ki, hanem használja fel inkább
Forrás: Shutterstock

Mire használható a főtt kukorica leve, a kukorica főzővize?

  • Tésztafőzéshez, az ebben a vízben kifőzött tészta sokkal ízesebb lesz.
  • Pörköltek, raguk ízesítésére víz helyett.
  • Rizottókészítésre, akár a fehérbor, akár a víz helyettesítésére.
  • Krémlevesekhez ebben főzzük meg a zöldségeket, ne sima vízben.

Ha kíváncsi a tökéletes főtt kukorica receptjére, kattintson.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu