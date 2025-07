Limonádé, ami nemcsak frissít, de a vesének is jót tesz

Az otthon készített limonádénak nincs párja, hiszen kedvünk szerint ízesíthetjük: olyan szirupokat, gyümölcsöket, zöldségeket és fűszereket tehetünk bele, amiket a legjobban szeretünk. Egy zöldfűszert azonban ne hagyjunk ki belőle – írja a mindmegette.hu.

A bazsalikommal készült limonádé nemcsak ízletes és üdítő a nyári melegben, hanem a vese egészségét is támogatja

Fotó: Gabi Popa / Forrás: Getty Images

Erre figyeljünk, ha limonádét készítünk

Használjunk friss citromot

A bolti citromlé kényelmes megoldásnak tűnhet, de közel sem ad olyan ízt, mint a frissen facsart citromlé. A friss citrom intenzívebb, természetesebb, savanykásabb aromát biztosít.

Ahogyan azt mi is megírtuk, akár az édesebb limonádét kedveljük, akár a fanyar ízvilágú italt részesítjük előnyben, mindig adjunk hozzá egy kevés citromhéjat. A citromhéjtól intenzívebb lesz a limonádé íze, ráadásul az illóolajok is bekerülnek az italba, ami még különlegesebb aromát ad az italnak.

Egyensúly a savanyú és az édes között

A tökéletes limonádé nem túl savanyú, de nem is túl édes. Általános arány: kb. 2-3 citrom leve, 1 liter vízhez és 2-3 evőkanál cukor vagy méz – de mindig kóstoljuk meg, és igazítsuk az ízlésünkhöz. Használhatunk eritritet vagy nádcukrot is.

Oldjuk fel külön a cukrot

Mivel a cukor hideg vízben nehezebben oldódik, ezért érdemes egy kisebb rész meleg vízben előre feloldani szirupként, majd ehhez adni a többi hozzávalót. Ez különösen fontos, ha nagyobb mennyiséget készítünk.

Adjunk hozzá friss fűszereket vagy gyümölcsöket

A limonádé jól variálható: tehetünk bele mentalevelet, gyömbért, uborkaszeleteket, epret, levendulát vagy akár bazsalikomot is. Ez utóbbiról fontos tudni, hogy természetes vízhajtóként is ismert. A bazsalikommal készült limonádé nemcsak ízletes és üdítő a nyári melegben, hanem a vese egészségét is támogatja.

Ha kíváncsi, hogyan készül a bazsalikomos limonádé, kattintson.