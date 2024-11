Bulvár-celeb 21 perce

Ilyen még nem volt: Tóth Gabi az édesapjával lép a táncparkettre (videó)

Tóth Gabi édesapját keveset látthattuk, mert, mint ahogy ő maga fogalmaz, 20 évig a háttérben volt. Most azonban lányával fog táncolni a Dancing With The Stars-ban.

Tóth Gabi sok éles kritikát kapott, amióta szerelmével, Papp Máté Bencével bemutatkoztak a táncos élő show-ban. A zsűri már az első adásban keményen fogalmazott a páros produkciójával kapcsolatban, amit Gabi nem igazán értett, de elfogadta a döntéshozók véleményét. Még Szente Vajkét is, aki szerint több táncórára lenne szüksége a párnak, és kevesebb „ketten vagyunk a világ ellen” életérzésre. A második show-ban szintén nem lettek a zsűri kedvencei, de sokak szerint érezhető volt a fejlődés. Tóth Gabiék produkcióját már első alkalommal lehúzta a zsűri

Forrás: tv2 Az énekesnő és kedvese igyekeznek maguk mögött hagyni az elmúlt hetek eseményeit, és újult erővel vágnak bele a következő előadásba. Kell is az energia, hiszen ezúttal hárman lépnek parkettre: egy megható produkció erejéig Gabi édesapja is csatlakozik hozzájuk. A DWTS versenyzői ugyanis most a családtagjaikkal táncolnak majd– írja a Bors.

Tóth Gabi még sosem táncolt vele Gabi először a testvérére, Verára gondolt ez ügyben, de aztán rájött, hogy az édesapja még sosem táncoltatta őt meg, ez pedig remek alkalom lehet erre. Apával nekem mindig szorosabb volt a viszonyom. Kiskoromban is apás voltam, arra akartam menni, amerre ő van. Azt akartam csinálni, amit ő csinál. És eszembe jutott, hogy nekem nem volt olyan esemény az életemben, ahol édesapa megtáncoltatott volna. Sajnos ez kimaradt... Most viszont itt van ez a remek alkalom – fogalmazott Gabi, édesapja pedig elárulta, hogy nagyon izgul, mert még sosem volt ilyen helyzetben, sokkal inkább a háttérben húzódott meg az elmúlt húsz évben.