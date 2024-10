A magyar focista igazán különleges napokat tudhat maga mögött, hiszen azután, hogy hétfőn győzelemre vezette a magyar válogatottat, Szoboszlai Dominik barátnője, Buzsik Borka kezét is megkérte szerdai posztja szerint. A nagy kérdést Budapest egyik patinás hoteljében tette fel egy óriási gyémántgyűrű kíséretében, és természetesen barátnője igennel válaszolt. De nem ez volt az egyetlen ajándék most Dominik életében, ugyanis a focistát csütörtökön egy méregdrága autóval videózták le. És nem is akármilyennel, ugyanis a kocsirajongók szerint, ezen kívül csak három ilyen járgány van Magyarországon - írja a Bors.

Szoboszlai Dominik új autója

Azt valószínűleg már mindenki kitalálta, hogy nem egy ötforintos kocsiról beszélgetünk, hanem egy olyan járműről, amihez nagyon sok pénzre van szüksége az embernek.

A Lamborghini új csúcsmodelljéről van szó, a Revueltóról, aminek indulóára 200 millió forint körül van, de extrákkal az ár könnyen elérheti a 250-300 millió forintot is. Nos, pont egy ilyen kocsiban kapták le Dominikot is, aki a Gresham-palota előtt mutatta meg új szerzeményét.

Az ébenfekete autó már amúgy is vonzotta a tekinteteket, de akkor még inkább, amikor meglátták, hogy ki száll be a kocsiba. A focista ugyanis éppen a hotel előtt beszélgetett valakivel, amikor az egyik járókelő videózta az autót, majd a következő képkockán már az látszik, ahogy elhajt az új szerzeményével.

Természetesen a TikTok azonnal felrobbant a videó láttán, az autórajongók pedig özönlöttek a kommentszekcióban. Többen azt írták, hogy Dominik autója a negyedik Revuelto Magyarországon, valaki pedig még annak is utánanézett, hogy járműt szerdán hozták forgalomba.