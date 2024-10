Bulvár-celeb 2 órája

Idős korban is fontos a szex, eláruljuk, miért

A kapcsolatnak és az egészségnek is jó tesz a szexualitás, még idős korban is, de most kiderült még valami...

MW MW

Látványosan javítja a szellemi teljesítményt is az időskori szex Forrás: Shutterstock Fotó: pics five

Azok az időskorúak, akik gyakrabban részesülnek a szexuális élet nyújtotta örömökben, nem csak egészségesebbek, de okosabbak is lesznek - állítják a kutatók egy közelmúltban megjelent tanulmányban - írja a Daily Mail, amit a tenyek.hu idéz. A kutatók azt találták, hogy azok a 62 és 74 év közötti férfiak és nők, akik szexuális életüket "nagyon kellemesnek és kielégítőnek" minősítették, öt évvel később jobb pontszámot értek el kognitív egészségük területén, mint azok, akik kevésbé voltak lelkesek hálószobai élményeikkel kapcsolatban. A vizsgálatban 1683 62 éves és idősebb ember vett részt, a kognitív pontszámok pedig hat kulcsfontosságú terület kombinált értékelését jelentették, beleértve a munkamemóriát, a figyelmet és a térbeli készségeket. A kutatók szerint az eredmények a jó szex stresszoldó előnyeinek, valamint az örömhormon, a dopamin felszabadulásának köszönhetők. "A stressz megakadályozza az új neuronok képződését - más néven neurogenezist - a hippokampuszban, az agy azon területén, amely a memóriához kapcsolódik" - írták kutatási cikkükben. Szex közben dopamin szabadul fel, az pedig stressz ellen kiváló és a memóriát is javítja

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás: Shutterstock "Azok az idősebb felnőttek, akik kielégítő szexuális tevékenységet élveznek, csökkenthetik a stresszt, ami védi a neurogenezist." A Michigan állambeli Hope College kutatói hozzátették: „A szexuális elégedettség az orgazmushoz kapcsolódik, az orgazmus pedig rengeteg dopamint szabadít fel." A magasabb dopaminszint pedig jobb memóriát eredményez az időskorúaknál. A 75-90 év közöttiek számára pedig még jobb hír is volt. Az ő szexüknek nem is kellett annyira jónak, csak minél gyakoribbnak lennie. A tudóscsapat azt találta, hogy az ebbe a korcsoportba tartozók közül azok, akik hetente egyszer végeztek valamilyen szexuális tevékenységet – nem feltétlenül közösülést, és orgazmust sem kellett elérniük – magasabb pontszámot értek el a kognitív teszteken, mint azok, akik az elmúlt évben nem éltek szexuális életet. A kognitív funkciókra gyakorolt pozitív hatás mértéke összemérhető a magasabb iskolai végzettség – azaz az egyetemi végzettség – nyújtotta előnyökkel. Az idősek jellemzően kevesebbet mozognak, mint a fiatalabb felnőttek, a szex azonban pótolhatja ezt, és hasonlóan jótékony hatással van az egészségre, azon belül a keringésre, mint bármilyen más, rendszeresen végzett testmozgás.