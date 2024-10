Nagyon szeretik egymást, ezt pedig időről időre megünneplik. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy meglephetném őket egy dallal, jött is az ihlet. Pál Zoli barátom stúdiójában vettük fel a dalt, itt készült a klip, ő is jóban van Rékáékkal, volt videóanyagunk bőven. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Norbi megosztotta az oldalán a klipet – mondta Isti a különleges dalról, amely ezek szerint a fitneszguru tetszését is elnyerte.