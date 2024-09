A lista élén az Ázsia Expressz szerdai (2024.09.04.) adása szerepel 785 ezres átlag nézőszámmal (AMR). A top 10-ben szerepel még további négy Ázsia Expressz adás, a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars és három Tények. A heti toplista 10. helyén az X-faktor szerepel (AMR: 599 819), a vasárnapi Sztárbox második rész pedig a 20. helyen áll (AMR: 521 385). Ez egyben azt is jelenti, hogy a hétvégi showműsorok közül a Sztárban Sztár All Stars-t nézte a legtöbb néző (A4+, AMR: 737 783) a piac minden szereplőjét figyelembe véve.