Szombaton és vasárnap Tilla műsorvezetésével jön az TV2 ikonikus műsora, a Sztárban sztár 10., All Stars évada. Már a nyitó hétvégén felforrósodik a versenyzők lába alatt a talaj, az énekesek ugyanis párbajok formájában csapnak össze. Az új szabályok szerint aki kevesebb szavazatot kap a nézőktől, az akár azonnal ki is eshet a műsorból, a tét tehát már most óriási!

Természetesen a négytagú zsűri jóindulatára is számíthatnak a versenyzők, így az, hogy hány énekesnek kell távoznia a nyitó adásokban, maradjon az élő show-k titka. A műsort az eredetihez képest megváltozott időpontban, szombaton és vasárnap is 19:15-től láthatják majd a nézők.

A stáb gőzerővel készül a Sztárban sztár stúdiójában, ahol a 24 énekesnek Liptai Claudián, Lékai-Kiss Ramónán, Hajós Andráson és Stohl Andráson kívül a nézőket is meg kell győzniük a produkcióikkal.

A műsorban adásonként hat páros küzd meg egymással

Fotó: nanasipal / Forrás: tv2

Fantasztikus sztárparádé

Az énekesek a következő párosításokban küzdenek meg egymással: szeptember 7-én, szombaton a show Tóth Gabi és egykori kedvese, Trap kapitány párbajával indul, majd színpadra lép Keresztes Ildikó és Szabó Ádám, Király Linda és Hevesi Tamás. Az adásban láthatjuk még Kiss Ernő Zsolt és Peter Srámek, Zámbó Krisztián és Opitz Barbi, valamint Gubik Petra és Oláh Ibolya párosát is.