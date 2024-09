A világ egyik legismertebb és legelismertebb szépségversenyét idén 73. alkalommal írták ki a szervezők. Magyarország egy meglehetősen hosszabb szünet után 2023-ban visszatért a nemzetközi sorozat mezőnyébe, így ismét magyar lány is képviselhette hazánkat Blága Tünde személyében – írja az Origo.

A Miss Universe Hungary újbóli életre hívásában oroszlánrésze volt Özer Nórának. A magyar-török származású, jogász végzettségű Özer Nóra maga is nyert idehaza rangos szépségversenyt, de mint mondta, a Miss Universe egy egészen más világ. És ezt az a 636 lány is megtapasztalhatta, aki benevezett az idei versenyre, ugyanis már a 12 kiválasztott közé bejutni is óriási kihívást jelentett.

Özer Nóra, a Miss Universe Hungary elnöke a nap végén elégedetten nyilatkozott az idei középdöntőről: „Úgy érzem, elégedettek lehetünk, mert sikerült kiválasztanunk azt a 12 lányt, aki egész biztosan méltóképpen fogja képviselni a verseny szellemiségét a szeptember 28-i döntőn.”

„A fiatal lányok mellett van egy 40 éves hölgy is, aki a fiatalokat megszégyenítő külsővel rendelkezik, sőt, szerintem neki van a legjobb alakja az egész mezőnyben. De minden lány nagyon szép és nagyszerű értékekkel rendelkezik” – mondta dr. Özer Nóra, aki azt is elárulta, hogy

idén először nem volt korhatárhoz kötve a jelentkezés, így 18-tól 40 éves korig jelentkeztek a hölgyek.

Dr. Özer Nóra azt is elárulta, hogy a szeptember 22–28. közötti felkészítő tábor helyszíne a villányi Bock Hotel Ermitage lesz, ahol elsősorban a koreográfián lesz a hangsúly, de az is fontos, hogy a szervezők minél jobban megismerjék a lányokat.

A döntőre szeptember 28-án kerül sor az Operettszínház egyik termében

– zárta szavait az elnök.

Hajós István, a zsűri elnöke kiemelte, mennyire sokszínű volt a mezőny. „A legfiatalabb versenyzőnk 18, míg a legidősebb – Kormos Enikő – 40 éves volt, azaz két évtized különbség van köztük. Véleményem szerint kifejezetten jót tesz a versenynek, hogy érettebb hölgyek is bekerülhettek a döntőbe. Amire külön figyeltünk, hogy ne »csak« szépek és csinosak legyenek a kiválasztottak, hanem kommunikációjukban, értékrendjükben is olyan hölgyeket válasszunk, akik később méltóképpen képviselhetik Magyarországot.”