Magát hibáztatta, amiért nem esett teherbe

Ilyenkor esetleg hajlamos az ember önmarcangolásba átmenni. Csézy is így volt ezzel. Folyton azt kérdezgette magától, neki miért nem jön össze, hogy édesanya legyen. A férje azonban mindenben teljes vállszélességgel mellette állt. Míg sok házasságot tönkre tud tenni egy ilyen nehéz időszak, az övékét megerősítette. Mindketten régóta vágytak egy gyermekre. Amikor a második babát is elveszítették, mindketten sírtak, és férje azzal nyugtatta, ők gyermek nélkül is örökre család maradnak, és így is kerek az életük. Csézy mindenesetre a falig is elment volna, hogy szülővé válhassanak.

Valahogy mindig bennem volt a lelkem mélyén, hogy nekem lesz gyerekem.

– Éreztem, hogy sikerülnie kell – mondta a kismama.