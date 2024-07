Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatón több műsoráról is fontos információkat közölt a TV2 Csoport. Bejelentette az Újratervezés 4. évadának indulását a TV2 Klubon, bemutatta a hamarosan képernyőre kerülő Password – A jelszó című gameshow-t és ismertette a Farm VIP új évadának szereplőit.

Újratervezés

Augusztus 12-én a TV2 Klubon folytatódik az Újratervezés. A 4. szériában a TV2 Klub nagykövete, Szabó Zsófi csatlakozik Stohl Andráshoz, hogy rászoruló családok lakásálmait váltsák valóra. Zsófiék mellett Szabó András Csutival és Lehoczky Léna lakberendezővel is találkozhatnak a nézők. Az elképesztő lelkes, mindenre elszánt csapat idén újabb családok életét varázsolja álomszerűvé, akik amellett, hogy lakáshelyzetük gyökeresen megváltozik, felejthetetlen élményprogramokon is részt vehetnek. A mostani szériában is sok híresség állt a jó ügy mellé, akik szintén láthatóak lesznek a műsorban, ahol most is számos izgalmas, érzelmes pillanatra és nem várt fordulatra számíthatnak a nézők.

Amikor felkértek a műsorra, gondoltam, hogy nagy hatással lesz rám mások életet segíteni, jobbá tenni, megváltoztatni. De amikor ez megtörtént a valóságban, álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen fájdalmasan megható lesz mindennek részese lenni. Ez a produkció számomra nem egy lehetőség, nem egy munka volt, hanem ajándék. Megismerni a családok történetét, majd látni az arcukon az örömöt, részt venni abban, hogy megváltozik az életük… Nem tudom szavakkal leírni, mit jelentett nekem ez a pár hónap. Egy biztos, nem ugyanaz a Szabó Zsófi vagyok, mint aki a műsor előtt voltam

– mondta el Szabó Zsófi, aki azt is hozzátette, nagyon boldog, hogy a Mokka mellett az Újratervezésben is kipróbálhatta magát.

"Az Újratervezés egy olyan élmény a műsorvezetői karrieremben, melyhez fogható nincs. Látni emberi sorsokat, amint hetek alatt életeket tudunk megváltoztatni, és színtiszta örömöt adni, az egy kicsit nekünk, műsorvezetőknek is feldolgozhatatlan. Teljesen új élmény volt Zsófival és Csutival dolgozni ebben az évadban. Azt gondolom, hogy a triónk pontosan azt adja majd a nézőknek, amit mi éreztünk minden forgatási napon: Adni jó!" – egészítette ki Zsófi gondolatait Stohl András.