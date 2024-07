Rácz Jenő munkája során rengeteg országban megfordult, többek között Dániában, Szingapúrban, és Kínában is. Így nemcsak a gasztronómiai ismeretei, hanem a nyelvtudása is szerteágazóbb lett. Így érthető, hogy a kislányát is igyekszik arra nevelni, mennyire fontos fontos egy-egy ország nyelvét elsajátítani - írja a Metropol.

"Én még abban a rendszerben szocializálódtam, amikor még azt mondták, hogy a nyelvtudás nagyon fontos, mert akkor több lehetőséged van az életben. A nagyszüleimnek és a szüleimnek még nem volt annyira lehetősége külföldre utazni, és csak az orosz volt a választott nyelv. Akkoriban nem volt annyira elérhető, hogy akár New Yorkban tanuljon az ember. Így érthető miért is mondták nekem is és a generációmnak, hogy tanuljak" – mesélte Rácz Jenő, aki szerint ma már mindenkinek elérhető távolságban van legalább egy nyelv ismerete.

Saját meglátásom szerint, régebben kiváltság volt több nyelvet is beszélni, de a mai harminc alattiak minimum egyet, az angolt már beszélik. De nagyon jó látni, milyen fontossá is vált a nyelvtanulás a mai világban, én is igyekszem ehhez tartani magamat emberként és édesapaként

– mondta a sztárséf, aki azt látja, hogy az utóbbi időszakban a német nyelv népszerűsége háttérbe szorult.