Pár napja okozott hatalmas meglepetést a hír, miszerint a fiatal énekesnő Binhky és Marics Peti egy párt alkotnak, azonban nem vetett rájuk túl jó fényt, hogy állítólag a lány a vőlegényét csalta új barátjával. Bár mind a ketten tagadják, hogy együtt lennének, többen is azt állítják, hogy látták őket együtt. A fiatal énekesnő egyébként nem szégyellős típus, közösségi oldalán gyakran mutatja meg magát szexi fotókon - szúrta ki az Origo.

Azóta is mindenki találgatja, hogy együtt vannak-e. Marics Peti cáfolta ezt és mivel a kedélyek továbbra sem csillapodnak, Binhky is újból megszólalt és magyarázkodni kezdett. Azt állítja, tényleg semmi köze Marics Petihez, és azt is elárulta, hogy vőlegényével már régóta nincsenek együtt, csak nem akarták a nyilvánosság elé tárni a szakításukat.

Nem vagyunk együtt Marics Petivel. A vőlegényemmel pedig januárban mentünk szét, viszont a szakítás oka nem az én hűtlenségem volt

- fogta rövidre a magyarázkodást Binhky.