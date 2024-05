– Elkezdtem egy YouTube-csatornát, egy átalakítós műsort csinálok. Egy önbizalomhiányos nőből lesz egy önbizalommal telt nő. Először kiválasztjuk, most már vannak jelentkezők. Aki nincs megelégedve a külsejével, vagy nem tudja, hogy mi az, ami jól áll neki, annak ilyen szépségipari dolgokkal jövünk elő: haj, szempilla, ruha, minden... Az a címe, hogy Szépségguru. Én vagyok a szépségguru, de van egy csapatom, öt ember, aki átalakítja a hölgyeket. Az első adás megvolt, nagyon sikeres – mondta korábban a TV2 reggeli műsorában Jákob Zoltán, aki nagyon komolyan veszi ezt az új projektet, hiszen ő maga is szembenézett az önbizalomhiánnyal, amikor a Nagy Őt forgatták.

A milliárdos meglepő dolgot árult most el, mi motiválta arra, hogy elkezdje az új műsort, amit saját tapasztalatai miatt látott szükségesnek.

– Igaz, hogy sem a forgatások alatt, sem pedig hónapokkal később, amikor képernyőre került A Nagy Ő, nem kaptam negatív visszajelzéseket, de én éreztem, hogy nincs az rendben, ahogy viszontlátom magam bizonyos felvételeken.

Kimondom úgy, ahogy van, szégyelltem magam, és elegem is lett, mert folyton behúzott hassal álltam a kamera előtt.

Amikor pedig a lányok bikiniben, én pedig egy rövidnadrágban és trikóban ültünk egy hőkamera előtt, szinte már oxigénhiányos állapotba kerültem, mert még a lélegzetemet is visszafojtottam, hátha attól karcsúbbnak tűnök. Hát nem tűntem annak… – vallotta be az egykori Nagy Ő, aki visszanézve is nagyon szégyellte a látottakat, emiatt úgy gondolta, hogy miután saját magán segített, akkor segít másoknak is a céljaik elérésében.

–A forgatás után határoztam el, hogy teljesen új életmódot kezdek. Különösen azután, hogy ráálltam a mérlegre és két kilóval többet mutatott. A korábban sorra kipróbált, önsanyargató, „csodamódszerek” egyike sem jöhet szóba, hiszen nem szenvedni akartam.

Értem én, hogy célt lehet érni a szenvedéssel és azzal, hogy mindent, ami finom, megvonok magamtól, de tapasztalatból tudtam, hogy amint véget ér egy kúra, azonnal falni kezdek, mert addigra már semmi nem érdekel, csak hogy újra ehessek valami édeset, vagy jól megtömjem magam szénhidráttal, ezzel gyakorlatilag tönkrevágva az elért eredményt. Ergo keresnem kellett egy merőben új módszert, de nem találtam, így arra jutottam, hogy szakértők segítségével kidolgozom a sajátomat, aminek a fő célja, hogy kiiktassa a szenvedést, ezáltal ne csak egy fogyókúra, de egy életmód váljék belőle. Hogy mennyire működik? Nos, arra Erdélyi Mónika a példa, de persze hamarosan én magam is az leszek – mondta a Borsnak a milliárdos üzletember, aki a Svájcban tanult módszereket alkalmazza saját diétájában, és aki jó barátnője eredményével igazán elégedett, viszont önmagával még most sem az.