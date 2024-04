A legtöbbször már egy héttel előtte elkezdünk készülődni a nyaralásra, mégis előfordul, hogy otthon hagyunk valamit, vagy éppen a legfontosabbról feledkezünk meg.

Az Origo összeállított egy listát, amit érdemes átnézni, mielőtt elutazunk.

1. Okmányok

Ha belföldre, ha külföldre utazunk, mindenképp vigyük magunkkal a személyes okmányainkat, utóbbi esetében akár az útlevelet is. Érdemes a fontosabb iratokról (személyi, lakcím, vagy éppen a TAJ-kártya) fénymásolatot készíteni, és azt vinni magunkkal, az eredeti példányokat pedig a szálláson hagyni.

Ne hagyjuk otthon az utasbiztosításról szóló igazolásunkat se, ahogy a fontosabb telefonszámokat is jó, ha egy papírra leírjuk, telefonlopás esetén ugyanis jól jöhetnek.

Érdemes némi készpénzt magunkkal vinni, ugyanis nem kizárt, hogy ha mosdóra lesz szükségünk, jól jön majd az apró.

A strandfelszerelést nem szerencsés otthon hagyni

Fotó: Shutterstock

2. Strandcuccok

Ha hűtőtáskát és napágyat nem szívesen cipelnénk, egy nagyobb hátizsákkal mégis érdemes készülni, ha vízpartra megyünk. Fontos, hogy vigyünk magunkkal szalmakalapot, vagy sapkát, vagy bármiféle könnyű anyagból készült kendőt, amivel a fejünket védhetjük a napszúrás ellen.

Szükséges kiegészítő a lehetőleg minél magasabb faktroszámú naptej, hiszen így nem kell magunkat 20 percenként újra kenni. Ha esetleg olyan vízpartra megyünk, ahol sok a szúnyog, érdemes szúnyogirtó sprayt is eltenni, a törölköző a polifoam vagy a gyékény mellé.

Ne csak a mindennap szedett gyógyszereinket vigyük, gondoljunk a különböző vérszívókra is

Forrás: Shutterstock

3. Gyógyszerek

Az általános vitaminjaink vagy kötelezően szedett gyógyszereink mellett érdemes magunkkal vinni láz - és fájdalomcsillapítót, allergiagyógyszert, hasfogót vagy éppen hashajtót. Kiadós étkezések után jól jöhet egy savlekötő is. Érdemes eltenni egy bőrirritációra való krémet is, ugyanis hasznos lehet szúnyogcsípések vagy égési sérülések esetén. Ha pedig egy hosszú séta során feltörné a lábunkat a cipő, jól jön, ha viszünk magunkkal néhány sebtapaszt is.