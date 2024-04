Már boldogan futkározik a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület udvarán az a tacskó, aki több hétig őrizte halott gazdája holttestét. A Mázli névre keresztelt kutyust a Tatai Civil Állatvédők vették először gondozásukba és vitték el az állatkórházba. Onnan került a Komáromba – írja a kemma.hu.

Forrás: Olvasói fotó

Mint arról a kemma.hu is beszámolt, egy elhunyt idős férfit találták meg a neszmélyi házánál. Kiskutyája több hétig is vigyázhatott szeretett gazdájának holttestére. A Tatai Civil Állatvédők vezetőjétől Nagy Évától megtudtuk, hogy őket a rendőrség hívta ki Neszmélyre egy lesoványodott, rossz állapotban lévő kis tacskóhoz. Azonban azt is megtudtuk, hogy nem egy másik kutya tetemét vizsgálták a helyszínelők. Sajnos a tacsi idős gazdája hunyt el. Az állatvédők szerint a kiskutya hetek óta biztosan nem kapott rendesen enni. De mégse tágított el gazdája mellől. Hetekig vigyázhatta a mozdulatlan testet.

Hetekig vigyázott gazdája holttestére

A kemma.hu megkereste Nagy Évát, a Tatai Civil Állatvédők vezetőjét, hogy megtudja, milyen állapotban van a tacskó gazdája elvesztése után. Mint kiderült, fizikailag már teljesen jól van, kicsit lázas volt és sovány, illetve sok kullancs volt benne. Két napig tartották bent az állatkórházban.

Évától azt is megtudtuk, hogy az elhunyt bácsinak a kutyuson kívül több állata is volt: nyulak, galambok, kacsák, kakasok és tyúkok. Sajnos a többségén már nem lehetett segíteni.

– A fogai alapján két év körüli lehet, de nem találtunk benne chipet, így feltehetően orvos sem látta és oltásokat sem kapott. Ezért megkapta már a veszettségi oltását, illetve a chipet is – árulta el Éva, aki végül a Rex Komáromi Állatvédő Egyesületnél talált helyet a kutyának. Mandel Gézáné, a komáromi állatvédők önkéntese elmondta, hogy a tacskó a Mázli nevet kapta és szerintük már lelkileg is rendben van. Igazi kis energiabomba, aki imád a többi kutyával együtt szaladgálni, játszani.

Hamarosan gazdit keres

– Most egyelőre karanténban van. A következő két hétben megkapja a kombinált oltást, illetve ivartalanítjuk is. Utána fogunk neki csak gazdát keresni. Kérünk mindenkit, hogy addig ne is keressék a kutyust nálunk. Ha már minden szükséges orvosi beavatkozáson túl van, akkor várjuk a felelősségteljes gazdik jelentkezését. Bár nagyon jól érzi magát a kertben, lakásban is tartható. De főleg olyan gazdára van szüksége, akinek van ideje és energiája vele foglalkozni – mondta az állatvédő.