Avi Loeb professzor, a Harvard Egyetem földönkívüli élet kutatásával foglalkozó részlegének (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) igazgatója a tudományos közéletbe elsősorban a fekete lyukakkal és a sötét anyaggal kapcsolatos kutatásaival írta be a nevét. A széles nagyközönség előtt a professzor neve azonban nem az ehhez kapcsolódó kutatásairól, hanem a csillagközi térből a Naprendszerbe érkezett 2017-ben felfedezett titokzatos objektumról, az Oumuamuáról, valamint a Csendes-óceán mélyéről a közelmúltban felhozott és nem kevésbé titokzatos aranyszínű apró fémgömbökről vált ismertté, amelyekről a professzor azt állítja, hogy ezek nem természetes eredetűek. Avi Loeb a közelmúltban a Gazeta Wyborcza lengyel napilapnak adott egy nagyobb terjedelmű interjút – amit a francia Le Monde is átvett -, az idegen civilizációkkal kapcsolatos eddigi kutatásairól.

A professzor úgy véli, ha léteznek idegen civilizációk, azok sokkal magasabban fejlettek nálunk, tehát nincs okuk arra, hogy féljenek tőlünk. „Szóval nem hiszem, hogy veszélyt jelentenének, persze akaratlanul is árthatnak nekünk. Számukra olyanok lehetünk, mint a hangyák a járda repedéseiben egy gyalogos vagy kerékpáros útjában.

Valószínűleg más prioritásaik vannak. Az emberi faj mindössze néhány millió éve létezik, ami az univerzum korának egy tízezred része. Ha túl későn csatlakoztunk a nagy kozmikus show-hoz, és ahogy Kopernikusz tanította, nem mi vagyunk a színpad középpontjában, az talán azért van, mert nem mi vagyunk a „legnagyobb sztárjai” ennek a műsornak. Jobb lenne tehát, ha olyanokat keresnénk, akik elmagyarázzák nekünk azt, ami történik, ehhez azonban alázatosnak kell lennünk, és hajlandónak kell lennünk arra is, hogy tanuljunk abból, amit találunk és látunk”-így vélekedik e problémáról Loeb professzor.

