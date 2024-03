Drámai pillanatok miatt állt meg a Next Top Model Hungary forgatása. A zsűri kiválasztotta a jelentkezők közül a legígéretesebbnek tűnő lányokat, ám egyiküknek már az első szakmai feladat előtt fel kellett adnia a versenyt.

Pásztor Bíborka a zsűrivel való első találkozáskor elmondta: endometrózissal küzd, ami borzasztóan megnehezítette az életét.

A versenyen való indulással saját magának akart bizonyítani, azonban a szervezete nem bírta a stresszt.

A készülődés közben rosszul lett, Ördög Nóra igyekezett segíteni neki. Mint a Bors cikkéből kiderül, a műsorvezető elárulta, hogyan élte meg a szituációt.

A zsűritagok egy emberként álltak a fájdalmakkal küzdő Bíborka mellé

Nagyon sajnáltam Bíborkát, mert tudom, hogy ez nagyon fontos volt neki. Ezzel a műsorral akart visszatérni egy kicsit a betegsége után, nyitni a világ felé, de ez a súly ránehezedett, és nemcsak lelkileg, de fizikailag is megviselte, visszatértek a tünetei és borzasztó fizikai fájdalmai voltak. Igyekeztem támogatni, és végül nagyon nehéz döntést kellett meghoznia. Úgy érezte, végre elindult valami, bejutott a versenybe, és nem akarta feladni. De ilyen áron nem szabad folytatni.

Ördög Nóra azt is elmondta, hogy természetesen egy ilyen szituációban felébrednek az anyai ösztönök, és hogy a zsűritagokat is megérintette az eset, együttérzéssel vették körül Bíborkát. Tomán Szabina üzletasszony, egykori modell, maga is anya, szintén megszólalt a látottak kapcsán.

Bíborka az első feladat előtt rosszul lett

„Nagyon megérintett ez az eset, mert a versenyzők között vannak olyan lányok, akik majdnem egykorúak a nagylányommal. Úgyhogy bármennyire próbáltam a szakmai zsűri képét mutatni, belül azért nagyot ütött egy ilyen szomorú történet” – mondta el Szabina, akinek három társa, Axente Vanessa, Merő Péter és Tombor Zoltán a forgó kamerák előtt „kilépett a szerepéből”, és együttérezve Bíborkával, igyekeztek minden segítséget megadni neki.