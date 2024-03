A világ egyik legismertebb modellje, Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse több év együttjárás után végül tavaly nyáron házasodott össze Magyarországon. Már több közös otthonban is éltek együtt, hollywoodi luxusházukat két éve vették, és mindent saját kezűleg újítottak fel rajta. Palvin Barbara saját bevallása szerint festett, padlót csiszolt, bármit megcsinált, amit kellett. A végeredmény pedig fantasztikus lett.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse luxusháza egészen elképesztő

Fotó: LISA O'CONNOR / AFP)

Palvin Barbara luxusházától eláll a lélegzet

A ház egyébként 1700 négyzetméteres és eredetileg 1920-ban épült, és bár kívülről igazán szolidnak tűnik, két éve 18 millió dollárt fizettek érte, ma pedig már több mint 6,5 milliárd forintba kerülne.

Az egész házat átjárja a természetesség, a nappaliban a látványgerendák fölött is áramlik be a fény. Itt van egyébként egy kandalló is, amelyet különleges alkalmakkor csakis Dylan Sprouse gyújthat be.