Néhány árából egy kisebb vagy akár nagyobb lakást is simán vehetne - írja a Bors, amely azt is kiderítette, hogy a séf egyik órája, a Patek Philippe Nautilus 60 millió forintot ér, de van például egy 50 milliós Rolexe is.

Hétköznapokra azonban sokszor a séf is csupán 8-10 milliós órákat hord.

Most pedig ismét beszerzett egyet, a régóta vágyott Spirit of Big Bang Titanium Rainbow karórára csapott le a Hublottól, legalábbis Instagram-sztorija szerint.