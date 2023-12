Újabb világsztár, egy amerikai rapper használta fel engedély nélkül az Omega slágerét, a Gyöngyhajú lányt. Kiakadt az együttes, Molnár György „Elefánt”, a zenekar gitárosa most mindent elmondott a Tényeknek – adta hírül a Bors.

Hazánkban a Lil Yachty néven futó rapper nem annyira ismert, azonban a tengerentúlon nagyon is híres előadónak számít. Most a Gyöngyhajú lányt teljes egészében felhasználta, mint alap, és erre írt egy új dalszöveget. Elefánt szerint először nem hittek a fülüknek, amikor meghallották a dalt, és most súlyos jogi lépéseket terveznek.

Szemrebbenés nélkül három percen keresztül Gyöngyhajú lány megy, ő meg fölé írt egy szöveget

– kezdte Elefánt, aki kijelentette, hogy nem kértek erre tőlük engedélyt.

Meg kellett volna előtte szépen kérdezni, megbeszélni, és akkor nem lett volna semmi probléma. De miután ezt nem tették meg, nyilvánvalóan jogi lépéseket kell tennünk

– mondta a zenész, leszögezve, hogy ennek következményei lesznek.

Nem ez az első eset, hogy a magyar zenekart meglopták, korábban Kanye West, amerikai repper ugyancsak a Gyöngyhajú lányt szemelte ki magának, és ugyancsak engedély nélkül használta fel dalához.

Molnár György Elefánt az alábbi videóban ki is fejtette véleményét az üggyel kapcsolatban: