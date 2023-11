A legeldugottabb boltokban, piacokon is megvásárolható az az öt alapanyag, amely a felmérések szerint a legegészségesebb a világon.

1. Olívaolaj

Az olívaolajban rengeteg E-vitamin van, és tele van antioxidánssal, így véd a szabad gyökök ellen, amelyek károsítják a sejteket, gyorsabban öregedik tőlük a bőr, sőt, a rák kialakulásában is jelentős szerepet játszanak. A feltételezések szerint például 25%-kal kisebb a mellrák kialakulásának kockázata azoknál a nőknél, akik naponta legalább két alkalommal fogyasztják. Olyan anyagot is találtak benne, amely a laborvizsgálatok során legyőzte a gyomorfekélyt, egyes esetekben pedig akár gyomorrákot is kiváltó helico baktériumot.

2. Alma

Az alma húsában jelentős mennyiségű pektin található. Ez a vízoldékony rostanyag érdekes módon a hasmenés és a székrekedés ellen egyaránt hatékony. A kutatások szerint megköti a vastagbélben a különböző méreg- és rákkeltő anyagokat, így

véd a daganatok, elsősorban a vastagbélrák ellen.

Az alma fogyasztásával, mivel a gyümölcsben bőven van kálium, megakadályozhatjuk a víz felhalmozódását. Az ásványi anyag segíti továbbá a vese és az izomzat megfelelő működését, és fontos szerepet játszik az idegi ingerületek közvetítésében.

3. Dió

Táplálóbb, mint a marhahús, bővelkedik ásványi anyagokban, vitaminokban, antioxidánsokban és telítetlen zsírsavakban. A dió magas fehérjetartalma miatt ellátja a vegetáriánusokat sok olyan tápanyaggal, amelyeket az ember hagyományosan csak állati táplálékokból vehet fel. Rendszeres fogyasztása többek között