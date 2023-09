Fásy Ádám lánya rengeteget fogyott és most elképesztő formában van, amit gyakran meg is mutat követőinek. A fiatal lány, akit eddig főleg elegáns stílusáról ismerhettek a rajongók, nemrégiben még egy tetoválást is csináltatott a felkarjára: egy színes oroszlánfejet - a vagány tetkót ide kattintva nézhetik meg.

Zsüliett a Ripostnak elárulta, egyre növekvő önbizalma miatt változott meg.

"Mindig is megvolt a laza oldalam, csak kevésbé mutattam meg. A vagánysághoz kell az önbizalom, és nekem ezzel kapcsolatban sokat kellett dolgoznom magamon, de jó úton haladok! Míg régebben inkább az elegáns öltözéket és csak a magassarkút favorizáltam, idén nyáron fel sem vettem a magassarkút!"

– mondta a lapnak a lány, aki nemrég megsérült, bokaszalag húzódása miatt sem viselhetett a szexi lábbelit. Most már azonban levették a merevítést a lábáról, jól van.